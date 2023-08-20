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Росіяни обстріляли недіючу лікарню в Вовчанську, загинув цивільний

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Неділя 20 серпня 2023 14:45
Росіяни обстріляли недіючу лікарню в Вовчанську, загинув цивільний Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська Харківської області. Внаслідок ударів цивільний отримав смертельні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м. О 13:50 пожежу було ліквідовано", - пише пресслужба.

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.

У результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.

Фото: Росіяни обстріляли недіючу лікарню в Вовчанську, загинув цивільний (t.me/mvs_ukraine)

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок сьогоднішнього обстрілу Куп'янська, один з цивільних отримав важкі поранення. Медики борються за його життя.

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