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Росіяни зранку обстріляли Куп'янськ, медики борються за життя постраждалого

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Неділя 20 серпня 2023 09:05
Росіяни зранку обстріляли Куп'янськ, медики борються за життя постраждалого Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, близько о 7:00 ранку, завдали удару по Куп'янську Харківської області. Один з цивільних отримав важкі поранення.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя", - пише голова обласної військової адміністрації.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Як розповідає Олег Синєгубов, протягом минулої доби, 19 серпня, під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів:

  • у Куп'янську було пошкоджено будинок, сталась пожежа на території м'ясокомбінату;
  • внаслідок вогню по Кругляківці сталась пожежа на території лісництва;
  • у Козачій Лопані пошкоджені чотири будинки;
  • під час обстрілу Чернещини пошкоджено будівлю агропідприємства;
  • у Олександрівці обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств;
  • у Вільчі пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

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