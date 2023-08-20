Россияне обстреляли недействующую больницу в Волчанске, погиб гражданский
Российские оккупанты обстреляли территорию лечебного учреждения и частного сектора Волчанская Харьковской области. В результате ударов гражданский получил смертельные ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы, сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м. В 13:50 пожар был ликвидирован", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, который получил смертельные осколочные ранения.
В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, который получил смертельные осколочные ранения.
Фото: Россияне обстреляли недействующую больницу в Волчанске, погиб гражданский (t.me/mvs_ukraine)
Ситуация в Харьковской области
Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
Как писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате сегодняшнего обстрела Купянска, один из гражданских получил тяжелые ранения. Медики борются за его жизнь.
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