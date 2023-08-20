Российские оккупанты обстреляли территорию лечебного учреждения и частного сектора Волчанская Харьковской области. В результате ударов гражданский получил смертельные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы, сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м. В 13:50 пожар был ликвидирован", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, который получил смертельные осколочные ранения.

В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, который получил смертельные осколочные ранения.

Фото: Россияне обстреляли недействующую больницу в Волчанске, погиб гражданский (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате сегодняшнего обстрела Купянска, один из гражданских получил тяжелые ранения. Медики борются за его жизнь.