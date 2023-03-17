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Росіяни обстріляли місто Українськ на Донбасі: загинула жінка

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Українськ, П'ятниця 17 березня 2023 15:30
Росіяни обстріляли місто Українськ на Донбасі: загинула жінка Фото: Росіяни обстріляли місто Українськ на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 березня, російські військові обстріляли місто Українськ у Донецькій області та вбили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Селидівської міської ради.

Російські військові вкотре обстріляли цивільних мешканців з РСЗВ "Ураган".

"Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. На жаль, врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.

Нагадаємо, що зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.

Як повідомлялось, у четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

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