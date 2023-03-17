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Россияне обстреляли город Украинск на Донбассе: погибла женщина

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Украинск, Пятница 17 марта 2023 15:30
Россияне обстреляли город Украинск на Донбассе: погибла женщина Фото: Россияне обстреляли город Украинск на Донбассе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 17 марта, российские военные обстреляли город Украинск в Донецкой области и убили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Селидовского городского совета.

Российские военные в очередной раз обстреляли гражданских жителей из РСЗО "Ураган".

"В результате ракетных обстрелов пострадала женщина, 1980 г.р. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось, женщина скончалась в больнице от полученных травм", - говорится в сообщении.

Также повреждены многоэтажные жилые дома.

Напомним, что утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара.

Как сообщалось, в четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.

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