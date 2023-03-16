Армія РФ обстріляла Костянтинівку з "Ураганів": є поранені, серед них іноземний волонтер

У четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.