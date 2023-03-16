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Армія РФ обстріляла Костянтинівку з "Ураганів": є поранені, серед них іноземний волонтер

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Костянтинівка, Четвер 16 березня 2023 20:04
Армія РФ обстріляла Костянтинівку з "Ураганів": є поранені, серед них іноземний волонтер Фото: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з Ураганів касетними боєприпасами - поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер", - йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

"Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі", - додав глава області.

Нагадаємо, що протягом дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони міста прифронтового.

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