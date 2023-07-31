Росіяни обстріляли мікрорайон Корабел у Херсоні: є загиблий та поранений
Сьогодні вдень російські війська завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника ОВА Олександра Прокудіна.
"Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", - написав Прокудін.
Також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні.
Обстріли Херсона та області
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.
Зокрема, 29 липня через удар по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.
А наступного дня окупанти обстріляли житловий будинок у селі Новодмитрівка Херсонської області. Постраждала 33-річна жінка.
Окрім того, за минулу добу росіяни завдали 68 ударів по Херсонській області, внаслідок чого п'ять людей зазнали поранень.
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