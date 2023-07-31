Россияне обстреляли микрорайон Корабел в Херсоне: есть погибший и раненый

Сегодня днем российские войска нанесли удар по микрорайону Корабел в Херсоне. В результате обстрела погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Александра Прокудина.

"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", - написал Прокудин.

Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.