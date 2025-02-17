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Росіяни обстріляли Марганець, багато пошкоджень і є поранені (фото)

Фото: наслідки російського обстрілу міста Марганець (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли з артилерії Марганець Дніпропетровської області. В результаті ворожої атаки у місті була пожежа, фіксуються пошкодження та руйнування багатьох будівель, а також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Чиновник сьогодні вранці розповів, що армія РФ гатила з артилерії по місту від вчорашнього вечора, 16 лютого.

"Постраждали четверо людей. 64-річна жінка. І чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості", - поінформував глава ОВА.

Які ще наслідки

У Марганці через російські обстріли також сталася пожежа, яку оперативно загасили. Як розповів керівник ОВА, у Марганці через російську атаку пошкоджень зазнали:

  • навчальний заклад,
  • адміністративна будівля,
  • промислове та комунальне підприємства,
  • 8 магазинів,
  • кафе,
  • юридичний центр,
  • були пошкоджені 8 багатоквартирних будинків,
  • також пошкоджені 4 приватні будинки,
  • були побиті господарська споруда, гараж, авто,
  • зачепило лінію електропередач.

"Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених", - додав чиновник.

Крім того, він оприлюднив в мережі фото наслідків ударів російських терористів по Марганцю.

 

Обстріли Дніпропетровської області

Зазначимо, що Дніпропетровська область часто потерпає через обстріли з боку російських загарбників. Під удари регулярно потрапляють, зокрема, міста Дніпро та Нікополь, а також Нікопольський район (місто Марганець відноситься до цього району).

Також нагадаємо, що Нікополь та район війська РФ атакують з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області, де розташована захоплена ворогом Запорізька АЕС.

Раніше повідомлялося, що війська РФ 14 лютого також гатили з артилерії по Нікопольському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру.

Перед тим, 9 лютого, у Дніпропетровській області через обстріл РФ сталася аварія, і люди залишились без газу.

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Дніпропетровська областьПожежа