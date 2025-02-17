Росіяни обстріляли Марганець, багато пошкоджень і є поранені (фото)

Чиновник сьогодні вранці розповів, що армія РФ гатила з артилерії по місту від вчорашнього вечора, 16 лютого.

"Постраждали четверо людей. 64-річна жінка. І чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості", - поінформував глава ОВА.

Які ще наслідки

У Марганці через російські обстріли також сталася пожежа, яку оперативно загасили. Як розповів керівник ОВА, у Марганці через російську атаку пошкоджень зазнали:

навчальний заклад,

адміністративна будівля,

промислове та комунальне підприємства,

8 магазинів,

кафе,

юридичний центр,

були пошкоджені 8 багатоквартирних будинків,

також пошкоджені 4 приватні будинки,

були побиті господарська споруда, гараж, авто,

зачепило лінію електропередач.

"Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених", - додав чиновник.

Крім того, він оприлюднив в мережі фото наслідків ударів російських терористів по Марганцю.

Обстріли Дніпропетровської області

Зазначимо, що Дніпропетровська область часто потерпає через обстріли з боку російських загарбників. Під удари регулярно потрапляють, зокрема, міста Дніпро та Нікополь, а також Нікопольський район (місто Марганець відноситься до цього району).

Також нагадаємо, що Нікополь та район війська РФ атакують з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області, де розташована захоплена ворогом Запорізька АЕС.

Раніше повідомлялося, що війська РФ 14 лютого також гатили з артилерії по Нікопольському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру.

Перед тим, 9 лютого, у Дніпропетровській області через обстріл РФ сталася аварія, і люди залишились без газу.