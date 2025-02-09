У Дніпропетровській області через обстріл РФ сталася аварія: люди залишились без газу

Росіяни атакували декілька районів Дніпропетровської області в ніч на 9 лютого. Зокрема, через аварію без газу залишились мешканці трьох сіл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Червоногригорівської селищної територіальної громади, Telegram голови Дніпропетровської області Сергія Лисака.

"Увага! У звʼязку із спричиненою внаслідок обстрілів аварією на магістральному газопроводі, працівниками газової аварійної служби було перекрито постачання газу на села Камʼянське, Придніпровське та Мусіївка", - попередили у сільській громаді.

Наразі відповідною службою проводяться аварійно-ремонтні роботи.



Наслідки аварії на газопроводі у Червоногригорівській громаді (facebook.com/groups/chervonsel)

Обстріли Нікопольського району

Загалом вночі ворог двічі обстріляв з артилерії Нікопольський район. Снаряди летіли по райцентру та Червоногригорівській громаді.

"Потрощені три приватні будинки, надвірна та господарська споруди, ще одна - знищена. Зачепило й газогін. Люди не постраждали", - зазначив Лисак.

Наслідки обстрілу Нікопольського району 9 лютого (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, внаслідок шахедної атаки було гучно і у Синельниківському районі. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

"Над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили два ворожі безпілотники", - додав голова ОВА.