У Дніпропетровській області через обстріл РФ сталася аварія: люди залишились без газу
Росіяни атакували декілька районів Дніпропетровської області в ніч на 9 лютого. Зокрема, через аварію без газу залишились мешканці трьох сіл.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Червоногригорівської селищної територіальної громади, Telegram голови Дніпропетровської області Сергія Лисака.
"Увага! У звʼязку із спричиненою внаслідок обстрілів аварією на магістральному газопроводі, працівниками газової аварійної служби було перекрито постачання газу на села Камʼянське, Придніпровське та Мусіївка", - попередили у сільській громаді.
Наразі відповідною службою проводяться аварійно-ремонтні роботи.
Наслідки аварії на газопроводі у Червоногригорівській громаді (facebook.com/groups/chervonsel)
Обстріли Нікопольського району
Загалом вночі ворог двічі обстріляв з артилерії Нікопольський район. Снаряди летіли по райцентру та Червоногригорівській громаді.
"Потрощені три приватні будинки, надвірна та господарська споруди, ще одна - знищена. Зачепило й газогін. Люди не постраждали", - зазначив Лисак.
Наслідки обстрілу Нікопольського району 9 лютого (t.me/dnipropetrovskaODA)
Крім того, внаслідок шахедної атаки було гучно і у Синельниківському районі. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
"Над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили два ворожі безпілотники", - додав голова ОВА.
Обстріли Нікополя та області
Російські війська постійно обстрілюють Нікополь і район. Окупанти атакують населені пункти з території тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. Зокрема, Червоногригорівська громада розташована в Нікопольському районі.
Нагадаємо, наприкінці січня загарбники РФ обстріляли місто Нікополь. Було пошкоджено промислове підприємство, п'ятеро людей постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.