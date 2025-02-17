Россияне обстреляли Марганец, много повреждений и есть раненые (фото)

Чиновник сегодня утром рассказал, что армия РФ била из артиллерии по городу со вчерашнего вечера, 16 февраля.

"Пострадали четыре человека. 64-летняя женщина. И мужчины 22, 26 и 54 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести", - проинформировал глава ОВА.

Какие еще последствия

В Марганце из-за российских обстрелов также произошел пожар, который оперативно потушили. Как рассказал руководитель ОВА, в Марганце из-за российской атаки повреждения получили:

учебное заведение,

административное здание,

промышленное и коммунальное предприятия,

8 магазинов,

кафе,

юридический центр,

были повреждены 8 многоквартирных домов,

также повреждены 4 частных дома,

были побиты хозяйственная постройка, гараж, авто,

задело линию электропередач.

"Также оккупанты обстреляли села в Марганецкой и Мировской громадах. Там обошлось без погибших и раненых", - добавил чиновник.

Кроме того, он обнародовал в сети фото последствий ударов российских террористов по Марганцу.

Обстрелы Днепропетровской области

Отметим, что Днепропетровская область часто страдает из-за обстрелов со стороны российских захватчиков. Под удары регулярно попадают, в частности, города Днепр и Никополь, а также Никопольский район (город Марганец относится к этому району).

Также напомним, что Никополь и район войска РФ атакуют из временно оккупированного Энергодара Запорожской области, где расположена захваченная врагом Запорожская АЭС.

Ранее сообщалось, что войска РФ 14 февраля также били из артиллерии по Никопольскому району. В результате обстрела повреждена жилая инфраструктура.

Перед єтим, 9 февраля, в Днепропетровской области из-за обстрела РФ произошла авария, и люди остались без газа.