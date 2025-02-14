Армія РФ обстріляла Нікопольський район: в ОВА показали фото наслідків

В ніч на 14 лютого російська армія била з артилерії по Нікопольському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.