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Армія РФ обстріляла Нікопольський район: в ОВА показали фото наслідків

П'ятниця 14 лютого 2025 08:06
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Армія РФ обстріляла Нікопольський район: в ОВА показали фото наслідків Фото: російські терористи атакували Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 14 лютого російська армія била з артилерії по Нікопольському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що вночі російські загарбники чотири рази накривали артилерійським вогнем Нікополь і Марганецьку громаду.

"Пошкоджені 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, сонячна панель, лінії електропередач. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Лисак також оприлюднив фото наслідків атаки.

Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA/19484)

Обстріли Росії

Минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей сили ППО збивали ворожі цілі.

Також загарбники вдарили з авіації по Сумській громаді. Зруйновані будинки та є постраждалий.

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку дронів і загрозу ударів балістикою.

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