Росіяни обстріляли лівобережжя Херсонської області, Каховка залишилась без світла та води

За словами Соболевського, російські терористи здійснили чергову провокацію й вдарили по об'єктах критичної інфраструктури лівобережжя. Внаслідок обстрілу жителі Каховки лишилися без світла, води та газу.

Наразі інші подробиці, у тому ж числі щодо термінів відновлення водо- й газопостачання, а також світла - не розкриваються.

"Вкотре наголошу, що заяви окупантів про обстріл зі сторони Сил оборони України не відповідає дійсності. Українська армія працює виключно по військовим цілям. А лишати людей без необхідних умов для життя - звичка саме російської армії", - додав Соболевський.

Обстріли Херсонської області

Територія регіону регулярно перебуває під обстрілами з боку російських військ. Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, лише за минулу добу ворог завдав ударів по Антонівці, Бериславу, Гаврилівці, Осокорівці та іншим населеним пунктам регіону. За його словами ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Протягом доби поранення отримали 4 людей.

Також вчора, 20 березня, російські окупанти обстріляли автомобілі з цивільними людьми під Херсоном.