Россияне обстреляли левобережье Херсонской области, Каховка осталась без света и воды

В результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры Херсонской области жители Каховки остались без света воды и газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замглавы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Юрия Соболевского.
По словам Соболевского, российские террористы совершили очередную провокацию и ударили по объектам критической инфраструктуры левобережья. В результате обстрела жители Каховки остались без света, воды и газа.
В настоящее время другие подробности, в том числе относительно сроков восстановления водо- и газоснабжения, а также света - не раскрываются.
"В очередной раз подчеркну, что заявления окупантов об обстреле со стороны Сил обороны Украины не соответствует действительности. Украинская армия работает исключительно по военным целям. А оставлять людей без необходимых условий для жизни - привычка именно российской армии", - добавил Соболевский.
Территория региона регулярно находится под обстрелами со стороны русских войск. Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, только за минувшие сутки враг нанес удары по Антоновке, Бериславу, Гавриловке, Осокоровке и другим населенным пунктам региона. По его словам, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего были повреждены 2 многоэтажки и 17 частных домов. В течение суток ранения получили 4 человека.
Также вчера, 20 марта, российские оккупанты обстреляли автомобили с гражданскими людьми под Херсоном.
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