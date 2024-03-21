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Россияне обстреляли левобережье Херсонской области, Каховка осталась без света и воды

Фото: россияне обстреляли левобережье Херсонской области, Каховка осталась без света и воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры Херсонской области жители Каховки остались без света воды и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замглавы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Юрия Соболевского.

По словам Соболевского, российские террористы совершили очередную провокацию и ударили по объектам критической инфраструктуры левобережья. В результате обстрела жители Каховки остались без света, воды и газа.

В настоящее время другие подробности, в том числе относительно сроков восстановления водо- и газоснабжения, а также света - не раскрываются.

"В очередной раз подчеркну, что заявления окупантов об обстреле со стороны Сил обороны Украины не соответствует действительности. Украинская армия работает исключительно по военным целям. А оставлять людей без необходимых условий для жизни - привычка именно российской армии", - добавил Соболевский.

Обстрелы Херсонской области

Территория региона регулярно находится под обстрелами со стороны русских войск. Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, только за минувшие сутки враг нанес удары по Антоновке, Бериславу, Гавриловке, Осокоровке и другим населенным пунктам региона. По его словам, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего были повреждены 2 многоэтажки и 17 частных домов. В течение суток ранения получили 4 человека.

Также вчера, 20 марта, российские оккупанты обстреляли автомобили с гражданскими людьми под Херсоном.

 

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