Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали 8 людей, серед них медсестри
Вчора ввечері, 1 червня, окупанти з арти обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали 8 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, обстріл був приблизно о 23:00. Внаслідок цього пошкоджено медзаклад та є постраждалі. Причому серед поранених - три медсестри.
"Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", - йдеться у повідомленні.
Також Прокудін уточнив, що:
- 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини;
- ще дві жінки, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно;
- у медзакладі продовжують перебувати 4 пацієнти - чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них - вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення;
- ще одна 69-річна потерпіла отримала допомогу, від госпіталізації відмовилась.
Обстріл Херсона
Нагадаємо, що окупанти щодня обстрілюють Херсон, використовуючи артилерію, дрони та інші засоби ураження. Причому ворог атакує мирне населення, яке ніяк не належить до "військових об'єктів".
Наприклад, удень у неділю, 29 червня, росіяни атакували Центральний район Херсона. Унаслідок ворожого вогню одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Трохи раніше, 26 числа, дрони армії окупанта навмисне атакували приватну забудову в Корабельному районі. Як наслідок, одночасно горіли близько десятка будинків.
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