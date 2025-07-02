Россияне обстреляли больницу в Херсоне: пострадали 8 человек, среди них медсестры

Вчера вечером, 1 июня, оккупанты из арты обстреляли одну из больниц в Херсоне. В результате атаки пострадали 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Также Прокудин уточнил, что:

"Из-за вражеской атаки разбито здание учреждения здравоохранения, пострадали пятеро пациентов и трое медицинских сестер", - говорится в сообщении.

По его словам, обстрел был примерно в 23:00. В результате этого повреждено медучреждение и есть пострадавшие. Причем среди раненых - три медсестры.

Обстрел Херсона

Напомним, что оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, используя артиллерию, дроны и другие средства поражения. Причем враг атакует мирное население, которое никак не относится к "военным объектам".

Например, днем в воскресенье, 29 июня, россияне атаковали Центральный район Херсона. В результате вражеского огня один человек погиб, еще один получил ранения.

Чуть ранее, 26 числа, дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе. Как итог, одновременно горели около десятка домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.