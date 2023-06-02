ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки людей зараз проживає у Запорізькій області: дані ОВА

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 02 червня 2023 14:06
Скільки людей зараз проживає у Запорізькій області: дані ОВА Фото: у Запорізькій ОВА розповіли, скільки людей проживає в області зараз
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

За час вторгнення РФ в Україну із Запорізької області виїхало 280 тисяч людей, зокрема як в інші регіони України, так і за кордон. Наразі на території регіону, що контролює Україна, мешкають більше півмільйона людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, на сьогодні в місті Запоріжжя і в Запорізькому районі зареєстровано приблизно 214 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - і з Донецької, і з Херсонської, але здебільшого - саме з окупованої території.

"Зараз, за нашими підрахунками, на території області, що контролюється Україною, знаходиться 600-700 тисяч людей", - розповів він.

За даними Малашка, десь стільки ж чи, можливо, трохи більше - і на окупованій частині регіону.

"Бо на початок війни у нас загальна кількість населення складала приблизно 1 мільйон 200 тисяч", - додав він.

В тему

Скільки людей залишаються у Бахмуті попри бої

На даний час у Бахмуті Донецької області залишаються близько 500 людей. До вторгнення Росії в Україну у Бахмуті та Бахмутському районі мешкали 80 тисяч людей (70 тисяч тільки у самому місті).

Для довідки

Під час вторгнення в Україну Росія окупувала близько половини території Запорізької області, в тому числі такі міста, як Енергодар, Мелітополь, Токмак. Через це інша частина території регіону, а також Нікополь та Марганець Дніпропетровської області, (розташовані через річку Дніпро від окупованого Енергодару), постійно перебувають під обстрілами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Захід не тисне на Україну щодо переговорів з Росією, - Воллес
Захід не тисне на Україну щодо переговорів з Росією, - Воллес
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області