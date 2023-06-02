Скільки людей зараз проживає у Запорізькій області: дані ОВА

За час вторгнення РФ в Україну із Запорізької області виїхало 280 тисяч людей, зокрема як в інші регіони України, так і за кордон. Наразі на території регіону, що контролює Україна, мешкають більше півмільйона людей.

За його словами, на сьогодні в місті Запоріжжя і в Запорізькому районі зареєстровано приблизно 214 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - і з Донецької, і з Херсонської, але здебільшого - саме з окупованої території.

"Зараз, за нашими підрахунками, на території області, що контролюється Україною, знаходиться 600-700 тисяч людей", - розповів він.

За даними Малашка, десь стільки ж чи, можливо, трохи більше - і на окупованій частині регіону.

"Бо на початок війни у нас загальна кількість населення складала приблизно 1 мільйон 200 тисяч", - додав він.

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Скільки людей залишаються у Бахмуті попри бої

На даний час у Бахмуті Донецької області залишаються близько 500 людей. До вторгнення Росії в Україну у Бахмуті та Бахмутському районі мешкали 80 тисяч людей (70 тисяч тільки у самому місті).

Для довідки

Під час вторгнення в Україну Росія окупувала близько половини території Запорізької області, в тому числі такі міста, як Енергодар, Мелітополь, Токмак. Через це інша частина території регіону, а також Нікополь та Марганець Дніпропетровської області, (розташовані через річку Дніпро від окупованого Енергодару), постійно перебувають під обстрілами.