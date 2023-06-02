Окупанти вдарили по багатоповерхівці у селі під Запоріжжям: двоє загиблих, 4 поранені

Російські війська обстріляли багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха, що в Запорізькому районі. Двоє людей загинули, ще 4 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років", - розповів він. За словами Малашка, ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. Постраждалі - жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік - отримали мінно-вибухові травми. "Їх оперативно доставили в медичний заклад", - додав очільник регіону.