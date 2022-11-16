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Росіяни обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, є загибла та поранена

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Середа 16 листопада 2022 17:40
Росіяни обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, є загибла та поранена Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, є загибла та поранена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Куп'янську Харківської області, під час ексгумації трупу загиблої жительки міста, росіяни відкрили вогонь по населеному пункту. Внаслідок обстрілу є загибла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

Один із російських снарядів влучив по території місцевого будинку, внаслідок чого загинули 76-річна жінка.

Також осколкове поранення отримала правоохоронець.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба.

Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, є загибла та поранена (t.me/prokuratura_kharkiv)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області.

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