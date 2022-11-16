Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, є загибла та поранена (Getty Images)

У Куп'янську Харківської області, під час ексгумації трупу загиблої жительки міста, росіяни відкрили вогонь по населеному пункту. Внаслідок обстрілу є загибла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

Один із російських снарядів влучив по території місцевого будинку, внаслідок чого загинули 76-річна жінка. Також осколкове поранення отримала правоохоронець. "За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба. Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, є загибла та поранена (t.me/prokuratura_kharkiv)