Россияне обстреляли Купянский район, два человека госпитализированы

Российские оккупанты обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области в субботу, 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате вражеских атак в Купянском районе 54-летняя женщина и 60-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате обстрела элеватора в Купянске возник пожар. Обошлось без пострадавших нет. К тому же, получили повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.

Напомним, 16 ноября россияне ударили по критической инфраструктуре в Изюмском районе, три человека пострадали.

Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты обстреляли Купянск во время эксгумации, есть погибшая и раненая.

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