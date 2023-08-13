UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Кучерівку Куп’янського району, цивільний отримав важкі поранення

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп'янського району Харківської області. Один з цивільних отримав важкі поранення.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У селі Кучерівка близько 13 год внаслідок ворожого обстрілу постраждав 51-річний чоловік, отримав осколкові поранення", - заявив Синєгубов. 

Голова ОВА додав, що правоохоронці екстрено госпіталізували чоловіка у важкому стані. 

Ситуація в Харківській області

Ворог щоденно завдає ударів по населених пунктах Харківської області, які розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації. 

Наприклад, як розповідав Синєгубов, внаслідок ранкового обстрілу по смт  Куп'янськ-Вузловий загинула 73-річна цивільна. За словами голови ОВА росіяни завдали удар по населеному пункту близько о 5 ранку. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна в Україні