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Россияне обстреляли Кучеровку Купянского района, гражданский получил тяжелые ранения

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Один из гражданских получил тяжелые ранения.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В селе Кучеровка около 13 часов в результате вражеского обстрела пострадал 51-летний мужчина, получил осколочные ранения", - заявил Синегубов. 

Глава ОВА добавил, что правоохранители экстренно госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии.

Ситуация в Харьковской области

Враг ежедневно наносит удары по населенным пунктам Харьковской области, расположенным вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Например, как рассказывал Синегубов, в результате утренних обстрелов по пгт Купянск-Узловой погибла 73-летняя гражданская. По словам главы ОВА россияне нанесли удар по населенному пункту около 5 утра.

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