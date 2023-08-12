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Росіяни зранку обстріляли Харківську області, загинула жінка

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Субота 12 серпня 2023 09:11
Росіяни зранку обстріляли Харківську області, загинула жінка Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ударів загинула жінка.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал.

"Сьогодні зранку, близько 5:10 ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - пише Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

Ворог щоденно завдає ударів по населених пунктах Харківської області, які розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Лише протягом минулої доби ворог завдав ударів з артилерії, мінометів та іншого озброєння по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

"Зокрема під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - відзначив Синєгубов.

Зокрема в області продовжується розмінування. Сапери знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

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