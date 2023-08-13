Росіяни обстріляли Кучерівку Куп’янського району, цивільний отримав важкі поранення

Російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп'янського району Харківської області. Один з цивільних отримав важкі поранення.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У селі Кучерівка близько 13 год внаслідок ворожого обстрілу постраждав 51-річний чоловік, отримав осколкові поранення", - заявив Синєгубов. Голова ОВА додав, що правоохоронці екстрено госпіталізували чоловіка у важкому стані. Ситуація в Харківській області Ворог щоденно завдає ударів по населених пунктах Харківської області, які розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації. Наприклад, як розповідав Синєгубов, внаслідок ранкового обстрілу по смт Куп'янськ-Вузловий загинула 73-річна цивільна. За словами голови ОВА росіяни завдали удар по населеному пункту близько о 5 ранку.