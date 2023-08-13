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Росіяни обстріляли Кучерівку Куп’янського району, цивільний отримав важкі поранення

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Неділя 13 серпня 2023 14:02
Росіяни обстріляли Кучерівку Куп’янського району, цивільний отримав важкі поранення Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп'янського району Харківської області. Один з цивільних отримав важкі поранення.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У селі Кучерівка близько 13 год внаслідок ворожого обстрілу постраждав 51-річний чоловік, отримав осколкові поранення", - заявив Синєгубов.

Голова ОВА додав, що правоохоронці екстрено госпіталізували чоловіка у важкому стані.

Ситуація в Харківській області

Ворог щоденно завдає ударів по населених пунктах Харківської області, які розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, як розповідав Синєгубов, внаслідок ранкового обстрілу по смт Куп'янськ-Вузловий загинула 73-річна цивільна. За словами голови ОВА росіяни завдали удар по населеному пункту близько о 5 ранку.

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