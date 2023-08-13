ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Кучеровку Купянского района, гражданский получил тяжелые ранения

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Воскресенье 13 августа 2023 14:02
Россияне обстреляли Кучеровку Купянского района, гражданский получил тяжелые ранения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Один из гражданских получил тяжелые ранения.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В селе Кучеровка около 13 часов в результате вражеского обстрела пострадал 51-летний мужчина, получил осколочные ранения", - заявил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что правоохранители экстренно госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии.

Ситуация в Харьковской области

Враг ежедневно наносит удары по населенным пунктам Харьковской области, расположенным вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Например, как рассказывал Синегубов, в результате утренних обстрелов по пгт Купянск-Узловой погибла 73-летняя гражданская. По словам главы ОВА россияне нанесли удар по населенному пункту около 5 утра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война в Украине
NEWS
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"