Россияне обстреляли Кучеровку Купянского района, гражданский получил тяжелые ранения
Российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Один из гражданских получил тяжелые ранения.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В селе Кучеровка около 13 часов в результате вражеского обстрела пострадал 51-летний мужчина, получил осколочные ранения", - заявил Синегубов.
Глава ОВА добавил, что правоохранители экстренно госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии.
Ситуация в Харьковской области
Враг ежедневно наносит удары по населенным пунктам Харьковской области, расположенным вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
Например, как рассказывал Синегубов, в результате утренних обстрелов по пгт Купянск-Узловой погибла 73-летняя гражданская. По словам главы ОВА россияне нанесли удар по населенному пункту около 5 утра.
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