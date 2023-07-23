Росіяни обстріляли Кучерівку Харківської області, є постраждала

Російські окупанти завдали удару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області. Постраждала цивільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківської області. Сьогодні окупанти здійснили авіаудар по селу Кучерівка Куп'янського району", - пише ОВА. Як зазначає пресслужба, внаслідок обстрілу поранення отримала 70-річна жінка. В неї - множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок. Ситуація в Харківській області Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації. Як писав голова Харківської ОВА Олег Синєгубова, минулої доби росіяни з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.