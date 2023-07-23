ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Кучеровку Харьковской области, есть пострадавшая

Новина українською →
Воскресенье 23 июля 2023 14:18
Россияне обстреляли Кучеровку Харьковской области, есть пострадавшая Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар по селу Кучеровка Купянского района Харьковской области. Пострадала гражданская.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня оккупанты совершили авиаудар по селу Кучеровка Купянского района", - пишет ОВА.

Как отмечает пресс-служба, в результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина. У нее - множественные осколочные ранения туловища и конечностей.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал глава Харьковской ОГА Олег Синегубова, за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Харьков
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста