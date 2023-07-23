Россияне обстреляли Кучеровку Харьковской области, есть пострадавшая

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня оккупанты совершили авиаудар по селу Кучеровка Купянского района", - пишет ОВА.

Как отмечает пресс-служба, в результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина. У нее - множественные осколочные ранения туловища и конечностей.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал глава Харьковской ОГА Олег Синегубова, за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.