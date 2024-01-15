Росіяни обстріляли Красногорівку на Донбасі: є жертва та поранений

"Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки", - розповів голова ОВА.

За його словами, Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з "Градів" - у Красногорівці під вогнем опинилась житлова забудова.

На місце події виїхав загін поліції "Білий янгол", працюють представники місцевої влади та рятувальники.

"Точні наслідки обстрілу з'ясовуємо", - констатував Філашкін.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. Зокрема, за останню добу під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області.

При цьому, російські війська постійно заявляють про бажання повного захоплення Донецької області, щоразу називаючи нові дати "ікс". Наприклад, у середині жовтня минулого року начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Вони розраховували вийти на адміністративні кордони регіону до 31 грудня.