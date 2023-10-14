ua en ru
Сб, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни планують до кінця року окупувати всю Донецьку область, - голова Авдіївської МВА

Субота 14 жовтня 2023 12:59
UA EN RU
Росіяни планують до кінця року окупувати всю Донецьку область, - голова Авдіївської МВА Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Розраховують вийти на адміністративні кордони до 31 грудня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі Українського радіо.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області", - заявив Барбаш.

За словами голови Авдіївської МВА, росіяни розуміють, що у разі окупації Авдіївки їм буде простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів. Через це для них важливо "взяти висоти" міста.

Водночас Авдіївку, як відзначив Барбаш, терористи "просто стирають".

Ситуація в Авдіївці

З початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Лише за минулу добу наші воїни відбили близько 20 атак на Авдіївському напрямку. Ситуація в місті залишається напруженою.

Тим часом як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

За словами Барбаша, цієї ночі в Авдіївці вперше після загострення не було ракетних ударів, однак запеклі бої продовжуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область
NEWS
Російські атаки на Авдіївку провалились по всьому місту, - ISW
Російські атаки на Авдіївку провалились по всьому місту, - ISW
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу