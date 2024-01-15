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Россияне обстреляли Красногоровку на Донбассе: есть жертва и раненый

Фото: россияне обстреляли Красногоровку на Донбассе 15 января, есть жертва и раненый (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Красногоровку в понедельник, 15 января. Один человек погиб, еще один ранен.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"По меньшей мере, 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Красногоровки", - рассказал глава ОВА.

По его словам, Марьинская община подверглась массированному обстрелу из "Градов" - в Красногоровке под огнем оказалась жилая застройка.

На место происшествия выехал отряд полиции "Белый ангел", работают представители местной власти и спасатели.

"Точные последствия обстрела выясняем", - констатировал Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, нахдящиеся как на линии фронта, так и немного отдаленного от него. В частности, за последние сутки под обстрел попала ТЭС в Донецкой области.

При этом, российские войска постоянно заявляют о желании полного захвата Донецкой области, каждый раз называя новые даты "икс". Например, в середине октября прошлого года начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказывал, что, российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Они рассчитывали выйти на административные границы региона до 31 декабря. 

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Донецкая областьКрасногоровка