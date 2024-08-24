Росіяни обстріляли Костянтинівку: є загиблі та поранені

Нагадаємо, що окрім Костянтинівки, ворог сьогодні атакував з артилерії Степногірськ Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали троє працівників ДСНС. Також через атаку РФ було пошкоджено приватні будинки на п'яти вулицях, після чого розпочалася пожежа.

Минулої доби, 23 серпня, ворог здійснив понад 300 обстрілів Запорізької області. Зокрема, росіяни використали 132 долги різної модифікації.

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