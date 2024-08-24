Запорізьку область за добу атакували понад 130 ворожих дронів

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Також зафіксовано чотири обстріли РСЗВ та 164 артобстріли. Надійшло 17 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали.

Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці та Левадному.

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська захопили частину Запорізької області у перші дні вторгнення. У Запорізькій області проходить лінія фронту, бої точаться на декількох ділянках.

Крім того, росіяни контролюють Запорізьку атомну електростанцію - найбільшу АЕС в Україні та Європі. Нещодавно ЗАЕС знову опинилися на межі блекауту через пошкодження росіянами однієї з двох ліній живлення.

Додамо, що окупанти можуть готувати провокації на окупованих територіях Запорізької області до Дня Незалежності. Про це попереджав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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