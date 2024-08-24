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Запорізьку область за добу атакували понад 130 ворожих дронів

Запоріжжя, Субота 24 серпня 2024 09:04
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Запорізьку область за добу атакували понад 130 ворожих дронів Фото: Запорізьку область за добу атакували понад 130 дронів (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти минулої доби, 23 серпня, понад 300 разів обстрілювали Запорізьку область. Зокрема, росіяни використали понад 130 різних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Впродовж минулої доби окупанти 306 разів били по дев'яти населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці та Левадному.

"132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку", - зазначив Федоров.

Також зафіксовано чотири обстріли РСЗВ та 164 артобстріли. Надійшло 17 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали.

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська захопили частину Запорізької області у перші дні вторгнення. У Запорізькій області проходить лінія фронту, бої точаться на декількох ділянках.

Крім того, росіяни контролюють Запорізьку атомну електростанцію - найбільшу АЕС в Україні та Європі. Нещодавно ЗАЕС знову опинилися на межі блекауту через пошкодження росіянами однієї з двох ліній живлення.

Додамо, що окупанти можуть готувати провокації на окупованих територіях Запорізької області до Дня Незалежності. Про це попереджав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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