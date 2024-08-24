Россияне обстреляли Константиновку: есть погибшие и раненые

Обстрел города был совершен в 11:46 и, вероятно, из артиллерии. Мишенью для российских оккупационных войск стал жилой квартал.

Известно, что по состоянию на 19:00 в результате российской атаки пять мирных жителей погибли. Еще шесть - получили ранения разной степени тяжести.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.