ua en ru
Сб, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Костянтинівку: є загиблі та поранені

Субота 24 серпня 2024 20:17
UA EN RU
Росіяни обстріляли Костянтинівку: є загиблі та поранені Фото: наслідки обстрілу рф (facebook.com/don.gunp)
Автор: Едуард Ткач

В День незалежності України, 24 серпня, росіяни зранку обстріляли місто Костянтинівка Донецької область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Офісу генерального прокурора України у Telegram.

Обстріл міста було здійснено об 11:46 і, ймовірно, з артилерії. Мішенню для російських окупаційних військ став житловий квартал.

Відомо, що станом на 19:00, в результаті російської атаки п'ять мирних жителів загинули. Ще шестеро - зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Нагадаємо, що окрім Костянтинівки, ворог сьогодні атакував з артилерії Степногірськ Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали троє працівників ДСНС. Також через атаку РФ було пошкоджено приватні будинки на п'яти вулицях, після чого розпочалася пожежа.

Минулої доби, 23 серпня, ворог здійснив понад 300 обстрілів Запорізької області. Зокрема, росіяни використали 132 долги різної модифікації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський: ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують
Зеленський: ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна