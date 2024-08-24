Росіяни обстріляли Костянтинівку: є загиблі та поранені

В День незалежності України, 24 серпня, росіяни зранку обстріляли місто Костянтинівка Донецької область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Офісу генерального прокурора України у Telegram.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Відомо, що станом на 19:00, в результаті російської атаки п'ять мирних жителів загинули. Ще шестеро - зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Обстріл міста було здійснено об 11:46 і, ймовірно, з артилерії. Мішенню для російських окупаційних військ став житловий квартал.

Нагадаємо, що окрім Костянтинівки, ворог сьогодні атакував з артилерії Степногірськ Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали троє працівників ДСНС. Також через атаку РФ було пошкоджено приватні будинки на п'яти вулицях, після чого розпочалася пожежа.

Минулої доби, 23 серпня, ворог здійснив понад 300 обстрілів Запорізької області. Зокрема, росіяни використали 132 долги різної модифікації.

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