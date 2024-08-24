ua en ru
Сб, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Константиновку: есть погибшие и раненые

Суббота 24 августа 2024 20:17
UA EN RU
Россияне обстреляли Константиновку: есть погибшие и раненые Фото: последствия обстрела рф (facebook.com/don.gunp)
Автор: Эдуард Ткач

В День независимости Украины, 24 августа, россияне утром обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Офиса генерального прокурора Украины в Telegram.

Обстрел города был совершен в 11:46 и, вероятно, из артиллерии. Мишенью для российских оккупационных войск стал жилой квартал.

Известно, что по состоянию на 19:00 в результате российской атаки пять мирных жителей погибли. Еще шесть - получили ранения разной степени тяжести.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Напомним, что кроме Константиновки, враг сегодня атаковал из артиллерии Степногорск Запорожской области. В результате атаки ранения получили трое работников ГСЧС. Также из-за атаки РФ были повреждены частные дома на пяти улицах, после чего начался пожар.

За прошедшие сутки, 23 августа, враг совершил более 300 обстрелов Запорожской области. В частности, россияне использовали 132 долга различной модификации

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине