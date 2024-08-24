Россияне обстреляли Константиновку: есть погибшие и раненые
В День независимости Украины, 24 августа, россияне утром обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Офиса генерального прокурора Украины в Telegram.
Обстрел города был совершен в 11:46 и, вероятно, из артиллерии. Мишенью для российских оккупационных войск стал жилой квартал.
Известно, что по состоянию на 19:00 в результате российской атаки пять мирных жителей погибли. Еще шесть - получили ранения разной степени тяжести.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Напомним, что кроме Константиновки, враг сегодня атаковал из артиллерии Степногорск Запорожской области. В результате атаки ранения получили трое работников ГСЧС. Также из-за атаки РФ были повреждены частные дома на пяти улицах, после чего начался пожар.
За прошедшие сутки, 23 августа, враг совершил более 300 обстрелов Запорожской области. В частности, россияне использовали 132 долга различной модификации
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