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Росіяни обстріляли кладовище у Херсонській області: є жертва та постраждалий

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли кладовище у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської області Олександра Прокудіна.

"Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель - поранений", - написав він.

Прокудін зазначив, що до лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 62-річного чоловіка. Йому надають медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, тільки сьогодні загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Цієї ночі росіяни також атакували Херсон, через що одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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Херсонська область