Россияне обстреляли кладбище в Херсонской области: есть жертва и пострадавший

"Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель - ранен", - написал он.

Прокудин отметил, что в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Отметим, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, только сегодня захватчики атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Этой ночью россияне также атаковали Херсон, из-за чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.