РФ обстріляла китайський термінал у Миколаєві. МЗС закликало Пекін посилити тиск на Москву

РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту. Україна закликає китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Саме тому МЗС України закликає китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств.

"Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки", - пояснив речник МЗС.

Ніколенко додав, що інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.

"Внаслідок обстрілу було знищено 17 тисяч тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Китай оголосив про "тверду підтримку" Росії під керівництвом Путіна.

Раніше представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що "нічого не знає" про атаку Києва за допомогою іранських дронів-камікадзе у жовтні.

Також ми писали, що в Китаї засудили санкції Заходу проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для Росії.

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