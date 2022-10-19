Нічого не знають, але закликають до деескалації. У Китаї відреагували на удари по Києву

У МЗС Китаю заявили, що "нічого не знають" про масовану атаку Києва дронами-камікадзе 17 жовтня, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника МЗС КНР Ван Веньбіня на брифінгу .

На питання, як Китай прокоментує удари дронами-камікадзе по Києву, представник МЗС КНР відповів: " Я нічого не знаю про те, що ви згадали. Позиція Китаю з українського питання є послідовною і зрозумілою".

"За нинішніх обставин всі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій та стриманість, а також заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи для спільної деескалації ситуації", - додав він.