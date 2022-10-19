ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічого не знають, але закликають до деескалації. У Китаї відреагували на удари по Києву

Новость на русском →
Середа 19 жовтня 2022 09:12
Нічого не знають, але закликають до деескалації. У Китаї відреагували на удари по Києву Фото: у Китаї відреагували на удари по Києву 17 жовтня (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У МЗС Китаю заявили, що "нічого не знають" про масовану атаку Києва дронами-камікадзе 17 жовтня, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника МЗС КНР Ван Веньбіня на брифінгу.

На питання, як Китай прокоментує удари дронами-камікадзе по Києву, представник МЗС КНР відповів: "Я нічого не знаю про те, що ви згадали. Позиція Китаю з українського питання є послідовною і зрозумілою".

"За нинішніх обставин всі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій та стриманість, а також заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи для спільної деескалації ситуації", - додав він.

Нагадаємо, у понеділок вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Один із дронів потрапив у житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

Загалом 17 жовтня російські війська запустили Києвом 28 дронів-камікадзе . Більшість безпілотників вдалося збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Війна в Україні обстрелы Киева
NEWS
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде