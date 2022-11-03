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РФ обстреляла китайский терминал в Николаеве. МИД призвал Пекин усилить давление на Москву

Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ совершила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту. Украина призывает китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"В результате обстрела было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов", - говорится в сообщении.

Николенко добавил, что другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов.

"Мы постоянно привлекаем внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности", - пояснил представитель МИД.

Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Именно поэтому МИД Украины призывает китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе, имущество китайских предприятий.

Напомним, что Китай объявил о "твердой поддержке" России под руководством Путина.

Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил , что "ничего не знает" об атаке Киева с помощью иранских дронов-камикадзе в октябре.

Также мы писали, что в Китае осудили санкции Запада против Ирана за поставку дронов-камикадзе для России .

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