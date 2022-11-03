РФ обстреляла китайский терминал в Николаеве. МИД призвал Пекин усилить давление на Москву

РФ совершила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту. Украина призывает китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Именно поэтому МИД Украины призывает китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе, имущество китайских предприятий.

"Мы постоянно привлекаем внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности", - пояснил представитель МИД.

Николенко добавил, что другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов.

"В результате обстрела было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, что Китай объявил о "твердой поддержке" России под руководством Путина.

Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил , что "ничего не знает" об атаке Киева с помощью иранских дронов-камикадзе в октябре.

Также мы писали, что в Китае осудили санкции Запада против Ирана за поставку дронов-камикадзе для России .

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