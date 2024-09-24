Росіяни обстріляли КАБами житлові райони Харкова, - Терехов

Росіяни обстріляли чотири адміністративних райони Харкова. Інформація щодо руйнувань та поранених збирається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні", - пише Терехов.

О 15:25 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про повторні пуски КАБ. Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов попередив про обстріли.

Обстріляно житлові райони міста

Як розповів Терехов, удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста", - написав він й додав, що у повітрі досі є КАБи.

Є влучання по багатоповерхівках

За словами міського голови Харкова, згідно з попередньою інформацією, терористи влучили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Синєгубов, своєю чергою, додав, що наразі відомо про трьох постраждалих людях, які перебувають у важкому стані.

Масовані обстріли з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно вдається до масованих обстрілів України. Лише за 2024 рік ворог здійснив дев'ять машстабних атак по енергтичній інфраструктурі країни.

Зокрема, майже кожну ніч, росіяни запускають безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу "Шахед". Як приклад, у ніч на 24 вересня, ворог застосував 81 дрон. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 66 одиниць.