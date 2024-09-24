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Россияне обстреляли КАБами жилые районы Харькова, - Терехов

Вторник 24 сентября 2024 15:42
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Россияне обстреляли КАБами жилые районы Харькова, - Терехов Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне обстреляли четыре административных района Харькова. Информация о разрушениях и раненых собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг наносит удары КАБами по одному из самых населенных районов города. Будьте осторожны", - пишет Терехов.

В 15:25 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о повторных пусках КАБ. Позже председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов предупредил об обстрелах.

Обстреляны жилые районы города

Как рассказал Терехов, удары пришлись по четырем административным районам Харькова.

"Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", - написал он и добавил, что в воздухе до сих пор есть КАБы.

Есть попадания по многоэтажкам

По словам городского головы Харькова, согласно предварительной информации, террористы попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

Синегубов, в свою очередь, добавил, что сейчас известно о трех пострадавших людях, которые находятся в тяжелом состоянии.

Массированные обстрелы со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. Только за 2024 год враг совершил девять машстабных атак по энергетической инфраструктуре страны.

В частности, почти каждую ночь, россияне запускают беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа «Шахед». В качестве примера, в ночь на 24 сентября, враг применил 81 дрон. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 66 единиц.

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