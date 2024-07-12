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Росіяни обстріляли КАБами Мирноград, загинула дитина, більше десятка постраждалих

Фото: росіяни обстріляли КАБами Мирноград, загинула дитина, більше десятка постраждалих (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 11 липня, росіяни атакували п'ятьма керованими авіабомбами (КАБ) "УМПБ Д-30СН" Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Внаслідок обстрілу ворога загинув 15-річний хлопець. Також поранення отримали 13-річні дівчинка та хлопець. 

Загалом постраждали 13 людей. 

Під час обстрілу були пошкоджені: 

  • 43 приватних будинки; 
  • два багатоквартирних будинки; 
  • два заклади освіти; 
  • магазин; 
  • господарчі споруди; 
  • автомобілі. 
 

Фото: росіяни обстріляли КАБами Мирноград, загинула дитина, більше десятка постраждалих (npu.gov.ua)

"Поліцейські обходять постраждалі оселі, фіксують руйнування, виявляють людей, яким потрібна допомога", - пише Нацполіція. 

Масовані обстріли України 

Останні місяці терористи посилили масовані удари по території України. Вчора, увечері ворог під час обстрілу застосував 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 й протягом ночі запустив ще 19 ударних безпілотників типу Shahed-131/136. 

Основним напрямком удару був Старокостянтинів. 

Під час відбиття атаки було знищено 11 БпЛА у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

 

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