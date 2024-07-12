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Россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших

Фото: россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 11 июля, россияне атаковали пятью управляемыми авиабомбами (КАБ) "УМПБ Д-30СН" Мирноград Донецкой области. В результате обстрелов погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В результате обстрела врага погиб 15-летний парень. Также ранения получили 13-летние девочка и парень. 

Всего пострадали 13 человек. 

Во время обстрела были повреждены: 

  • 43 частных дома; 
  • два многоквартирных дома; 
  • два учебных заведения; 
  • магазин; 
  • хозяйственные постройки; 
  • автомобили. 
 

Фото: россияне обстреляли КАБами Мирноград, погиб ребенок, более десятка пострадавших (npu.gov.ua)

"Полицейские обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения, выявляют людей, которым нужна помощь", - пишет Нацполиция. 

Массированные обстрелы Украины

Последние месяцы террористы усилили массированные удары по территории Украины. Вчера, вечером враг во время обстрела применил 5 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и в течение ночи запустил еще 19 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. 

Основным направлением удара был Староконстантинов. 

При отражении атаки было уничтожено 11 БпЛА в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

 

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