Росіяни обстріляли Ізюм ракетами й дронами, серед поранених є дитина

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно запускають проти України ракети різних типів, БпЛА, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Через обстріли найбільше страждають прифронтові населені пункти й області.

Також ворог вдається щоночі до нічних атак дронами. Наприклад, у ніч на 16 квітня терористи запустили 97 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з низки напрямків.

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