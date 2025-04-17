Россияне обстреляли Изюм ракетами и дронами, среди раненых есть ребенок

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно запускают против Украины ракеты различных типов, БпЛА, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Из-за обстрелов больше всего страдают прифронтовые населенные пункты и области.

Также враг прибегает каждую ночь к ночным атакам дронами. Например, в ночь на 16 апреля террористы запустили 97 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с ряда направлений.

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