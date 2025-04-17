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Россияне обстреляли Изюм ракетами и дронами, среди раненых есть ребенок

Фото: последствия обстрела Изюма (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 16 апреля, российские террористы нанесли комбинированный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате обстрела пострадали семь человек, среди которых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Обстрел происходил в период с 21:15 до 22:00. В общем террористы атаковали город:

  • двумя ракетами;
  • пятью беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

В результате атаки были повреждены:

  • частные и многоквартирные дома;
  • хозяйственные помещения;
  • учебное заведение.
 

Фото: последствия обстрела Изюма (t.me/prokuratura_kharkiv)

Из-за обстрела пострадали семь человек:

  • ранения получили пять человек: две женщины, двое мужчин и девочка 7 лет;
  • двое получили острый шок.

"Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БпЛА "Герань-2". Тип ракет, которыми оккупанты обстреляли город, сейчас устанавливается", - добавляет прокуратура.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно запускают против Украины ракеты различных типов, БпЛА, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Из-за обстрелов больше всего страдают прифронтовые населенные пункты и области.

Также враг прибегает каждую ночь к ночным атакам дронами. Например, в ночь на 16 апреля террористы запустили 97 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с ряда направлений.

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