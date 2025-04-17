Росіяни обстріляли Ізюм ракетами й дронами, серед поранених є дитина
Вчора, 16 квітня, російські терористи завдали комбінованого удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед яких - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.
Обстріл відбувався у період з 21:15 до 22:00. Загалом терористи атакували місто:
- двома ракетами;
- п'ятьма безпілотними літальними апаратами (БпЛА).
Внаслідок атаки були пошкоджені:
- приватні та багатоквартирні будинки;
- господарські приміщення;
- навчальний заклад.
Фото: наслідки обстрілу Ізюма (t.me/prokuratura_kharkiv)
Через обстріл постраждали семеро людей:
- поранення отримали п'ятеро осіб: дві жінки, двоє чоловіків та дівчинка 7 років;
- двоє отримали гострий шок.
"Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала БпЛА "Герань-2". Тип ракет, якими окупанти обстріляли місто, наразі встановлюється", - додає прокуратура.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно запускають проти України ракети різних типів, БпЛА, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Через обстріли найбільше страждають прифронтові населені пункти й області.
Також ворог вдається щоночі до нічних атак дронами. Наприклад, у ніч на 16 квітня терористи запустили 97 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з низки напрямків.
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