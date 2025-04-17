ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни обстріляли Ізюм ракетами й дронами, серед поранених є дитина

Четвер 17 квітня 2025 10:07
UA EN RU
Росіяни обстріляли Ізюм ракетами й дронами, серед поранених є дитина Фото: наслідки обстрілу Ізюма (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 16 квітня, російські терористи завдали комбінованого удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед яких - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

Обстріл відбувався у період з 21:15 до 22:00. Загалом терористи атакували місто:

  • двома ракетами;
  • п'ятьма безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

Внаслідок атаки були пошкоджені:

  • приватні та багатоквартирні будинки;
  • господарські приміщення;
  • навчальний заклад.

Фото: наслідки обстрілу Ізюма (t.me/prokuratura_kharkiv)

Через обстріл постраждали семеро людей:

  • поранення отримали п'ятеро осіб: дві жінки, двоє чоловіків та дівчинка 7 років;
  • двоє отримали гострий шок.

"Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала БпЛА "Герань-2". Тип ракет, якими окупанти обстріляли місто, наразі встановлюється", - додає прокуратура.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно запускають проти України ракети різних типів, БпЛА, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Через обстріли найбільше страждають прифронтові населені пункти й області.

Також ворог вдається щоночі до нічних атак дронами. Наприклад, у ніч на 16 квітня терористи запустили 97 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з низки напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази