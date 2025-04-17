Росіяни обстріляли Ізюм ракетами й дронами, серед поранених є дитина

Вчора, 16 квітня, російські терористи завдали комбінованого удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед яких - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

"Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала БпЛА "Герань-2". Тип ракет, якими окупанти обстріляли місто, наразі встановлюється", - додає прокуратура.

Обстріл відбувався у період з 21:15 до 22:00. Загалом терористи атакували місто:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно запускають проти України ракети різних типів, БпЛА, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Через обстріли найбільше страждають прифронтові населені пункти й області.

Також ворог вдається щоночі до нічних атак дронами. Наприклад, у ніч на 16 квітня терористи запустили 97 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з низки напрямків.

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