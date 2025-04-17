Россияне обстреляли Изюм ракетами и дронами, среди раненых есть ребенок
Вчера, 16 апреля, российские террористы нанесли комбинированный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате обстрела пострадали семь человек, среди которых - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
Обстрел происходил в период с 21:15 до 22:00. В общем террористы атаковали город:
- двумя ракетами;
- пятью беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).
В результате атаки были повреждены:
- частные и многоквартирные дома;
- хозяйственные помещения;
- учебное заведение.
Фото: последствия обстрела Изюма (t.me/prokuratura_kharkiv)
Из-за обстрела пострадали семь человек:
- ранения получили пять человек: две женщины, двое мужчин и девочка 7 лет;
- двое получили острый шок.
"Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БпЛА "Герань-2". Тип ракет, которыми оккупанты обстреляли город, сейчас устанавливается", - добавляет прокуратура.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно запускают против Украины ракеты различных типов, БпЛА, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Из-за обстрелов больше всего страдают прифронтовые населенные пункты и области.
Также враг прибегает каждую ночь к ночным атакам дронами. Например, в ночь на 16 апреля террористы запустили 97 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с ряда направлений.
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