Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту", - повідомив глава ОВА.

За даними Лисака, попередньо жертв немає.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також написав, що російські військові влучили по обʼєкту інфраструктури.

"Стоїмо на порозі зими. Тож, ворог знову продовжує терор. Нелюди вже не знають, як ще сильніше тиснути на Україну та українців", - пояснив він.

Нагадаємо, днями російські окупанти вкотре атакували територію України з повітря. Так, ввечері 2 листопада вибухи лунали у Харкові й Кропивницькому. А в ніч на 3 листопада ворог вдарив по Харкову близько 10 дронами типу "Шахед".

Як попереджала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зміна погодних умов впливатиме на удари з боку Росії. З настанням холодів терористи вдаватимуться до більш масованих атак.

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