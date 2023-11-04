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Россияне обстреляли инфраструктурный объект под Днепром

Фото: Россияне обстреляли инфраструктурный объект под Днепром (facebook.com MNSDNE)
Автор: Карина Левицкая

В Днепропетровской области раздались взрывы. Местные жители сообщают о "прилете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Прилеты" в Днепровской общине. Враг попал по инфраструктурному объекту", - сообщил глава ОВА.

По данным Лысака, предварительно жертв нет.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также написал, что российские военные попали по объекту инфраструктуры. 

"Стоим на пороге зимы. Поэтому, враг снова продолжает террор. Нелюди уже не знают, как еще сильнее давить на Украину и украинцев", - пояснил он.

Напомним, на днях российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины с воздуха. Так, вечером 2 ноября взрывы раздавались в Харькове и Кропивницком. А в ночь на 3 ноября враг ударил по Харькову около 10 дронов типа "Шахед".

Как предупреждала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, изменение погодных условий будет влиять на удары со стороны России. С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.

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